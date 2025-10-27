Группа российских альпинистов достигла базового лагеря под Манаслу

Они ранее впервые прошли по новому маршруту на гору

Гора Манаслу © Flickr/ Ben Tubby

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Группа российских альпинистов, которые ранее впервые прошли по новому маршруту на одну из высочайших гор мира Манаслу в Непале, добралась до базового лагеря, разбитого на подходах к горе, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор издания Mountain.ru Анна Пиунова, которая поддерживает связь с группой.

"[Находятся] в базовом лагере", - написала она.

24 октября Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. В Федерации альпинизма России ТАСС опровергли информацию о чрезвычайной ситуации. Ранее основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников рассказал ТАСС, что группа российских альпинистов совершила восхождение на Манаслу, одну из высочайших гор мира (8 163 м), проложив новый маршрут, что значимо для всего мирового альпинизма.