ФПА поддержала идею отчислений в палаты адвокатов не более восьмикратного размера МРОТ

Президент палаты Светлана Володина отметила, что размер обязательного отчисления на общие нужды адвокатской палаты субъекта РФ за первый месяц членства не должен препятствовать юристам приходить в профессию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября./ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) поддержала идею установить минимальный размер обязательного отчисления на общие нужды адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за первый месяц членства не более восьмикратного размера минимальной оплаты труда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"По итогам дискуссии поступило предложение рекомендовать максимальный размер обязательного отчисления на общие нужды адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за первый месяц членства в адвокатской палате, равный восьмикратному минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с возможным понижением. Совет ФПА РФ поддержал данное предложение", - сообщили в пресс-службе.

Комментируя принятое решение, президент ФПА РФ Светлана Володина отметила, что размер обязательного отчисления на общие нужды адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за первый месяц членства в адвокатской палате не должен препятствовать юристам приходить в профессию. "Остался нерешенным вопрос применения районных надбавок и северного коэффициента. Этот аспект также необходимо учитывать при установлении рекомендации для всей страны", - сообщила она.

Из 89 адвокатских палат субъектов Российской Федерации в 52 палатах размер обязательного отчисления на общие нужды адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за первый месяц членства в адвокатской палате не превышает 200 тысяч рублей, в 18 палатах он варьируется в переделах 200-250 тысяч рублей. При этом в нескольких регионах размер обязательного отчисления на общие нужды адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за первый месяц членства в адвокатской палате равен 500-800 тысячам рублей.