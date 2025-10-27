СберСити и "Союзмультфильм" открыли новое детское игровое пространство "Винни Пух"

На площадке установлены фигуры Винни-Пуха, Ослика Иа и Пятачка

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба АО СЗ "Рублево-Архангельское"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. СберСити и "Союзмультфильм" открыли уникальную детскую площадку - арт-объект "Винни Пух", посвященный герою легендарных мультфильмов. Об этом сообщила пресс-служба СберСити.

Торжественный старт работе первого совместного игрового пространства в CберСити дали гендиректор АО СЗ "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев и председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Объект, выполненный в виде ствола дуба с героями мультфильма, станет центром притяжения для детей.

"CберCити и Cоюзмультфильм являются стратегическими партнерами, мы сотрудничаем по многим проектам, включая оформление детских рекреационных пространств", - отметил Лихачев.

На площадке установлены фигуры Винни-Пуха, Ослика Иа и Пятачка. Дети смогут попасть внутрь конструкции по лестнице или канатной сетке. В будущем планируется дополнить площадку бизибордами и арт-объектом Ослика Иа.

"Cоюзмультфильм сегодня активно выстраивает собственную вселенную - масштабный мир, где зрители могут встречаться с любимыми героями не только на экране, но и в реальности", - подчеркнула Слащева.

В СберСити также планируется строительство серфинг-центра, 7 школ, 13 детсадов и игровых площадок в каждом дворе.