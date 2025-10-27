Хоценко предложил притесняемым прибалтам переехать в Омскую область

Губернатор региона обратился к тем, кто устал от запретов русского языка и разделяет российские традиционные ценности

Губернатор Омской области Виталий Хоценко © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил жителям Прибалтики, которые устали от запретов русского языка и разделяют российские традиционные ценности, переехать в сибирский регион.

"Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики, вне зависимости от национальности - если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих Западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности - добро пожаловать в Омск! Ждем и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Поводом для его обращения стали притеснения русскоязычного народа в прибалтийских странах. "Прочел две новости из Прибалтики. Латвия хочет запретить говорить по-русски в государственных учреждениях, Литва закрывает без предупреждения границу с братской нам Республикой Беларусь и хочет ограничить транзит в Калининград", - отметил глава Омской области.