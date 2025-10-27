ФСБ рассекретила архивы о зверствах фашистов на Западной Украине в годы войны

Среди документов протокол допроса бывшего полицейского 304-го немецкого полицейского батальона Феликса Люфта, приговор в отношении него и девяти его сослуживцев

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ФСБ России ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков, отмечаемого 28 октября, обнародовала копии рассекреченных документов из Центрального архива ФСБ о зверствах украинских националистов из состава 14-й дивизии СС "Галиция" на территории Львовской области УССР, а также бесчинствах 304-го немецкого полицейского батальона на территории Украины во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, опубликовано семь документов. Среди них протокол допроса бывшего полицейского 304-го немецкого полицейского батальона Феликса Люфта, приговор в отношении него и еще 9 его сослуживцев, а также протокол допроса бывшего ефрейтора первой санитарной роты 14-й дивизии СС "Галиция" Германа Эрнста Шапера и приговор в отношении него.

Все поголовно уничтожались

Как следует из документов, Феликс Люфт на допросе рассказал, что 304-й немецкий полицейский батальон, куда он поступил на службу в марте 1942 года, выполнял такие функции: "уничтожение евреев, борьба с партизанами, сжигание сел и другие бесчинства, такие как расстрелы гражданского населения в местах действия партизан, а также временное участие в боях на передовой". Также они забирали у крестьян хлеб, скот и продукты питания.

Массовые расстрелы батальон производил в Умани, Гайсине, Киеве и Кировограде. "Все еврейское население было схвачено в своих домах и на улицах, раздевалось догола, бросалось на грузовые машины, вывозилось за город, где производились расстрелы. При этом не разбиралось, старик ли это или ребенок, мужчина или женщина. Все поголовно уничтожались", - признался Люфт. По словам карателя, достаточно было того, что то или иное лицо еврейской национальности. "Его расстреливали, невзирая ни на возраст, ни на пол", - добавил он.

К моменту прибытия Люфта почти все еврейское население на территории действий его батальона было уничтожено. В Умани и Гайсине, вспомнил он, было расстреляно свыше 2 000 человек. "В остальных городах я не помню, но насколько я знаю, общее количество расстрелянных доходило до 10 000 человек", - сказал Люфт.

Фашисты не щадили даже детей. "Я помню такой случай: в мае 1943 года мы выехали на операцию против партизан в одно село. При въезде в село мы возле конюшни увидели четырех мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Командир роты приказал расстрелять их, так как якобы они были партизаны, хотя абсолютно никаких данных на это не было", - рассказал он.

Люфт и еще девять карателей из его подразделения были приговорены к расстрелу.

"Санитарная" рота

Первая "санитарная" рота 14-й дивизии СС "Галиция" в 1944 году действовала в Львовской области, в селе Олеско и городе Бусски и их окрестностях. Бывший ее ефрейтор Герман Эрнст Шапер на допросе показал, что два взвода этой роты были предназначены для расправы с мирным гражданским советским населением. "Как мне известно, за время пребывания на временно оккупированной советской территории двумя взводами нашей роты было расстреляно примерно 190-200 мирных советских граждан, в том числе мужчин, женщин и детей", - следует из его показаний.

Сам он также принимал участие в казнях. На допросе он привел точные даты расстрелов и количество убитых им мирных жителей.

"Население, которое подлежала расстрелу вывозилось за деревню, где и было расстреляно. Я <…> за время нахождения на временно оккупированной советской территории лично расстрелял примерно от 40 до 50 человек мирных советских граждан, в том числе мужчин и женщин", - признался Шапер. Он перечислил все факты расстрела и даже вспомнил возраст своих жертв - от 30 до 50 лет.

"Часть нами расстрелянных мирных граждан передавалось со стороны предателей, которые сообщали командиру взвода о местонахождении тех или других подозрительных лиц, то есть партизан, коммунистов и евреев", - следует из показаний карателя.

Расправе также подвергались те мирные жители, которые сопротивлялись, когда у них насильно отбирали скот и продукты питания.

В ноябре 1946 года Шапер был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу.