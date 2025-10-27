В России наблюдается рост доли вирусов гриппа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Эпидситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России стабильна, вместе с этим наблюдается рост доли вирусов гриппа, среди которых преобладает гонконгский грипп. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации в настоящее время эпидемиологическая ситуация по ОРВИ остается стабильной, однако наблюдается рост доли вирусов гриппа. По данным наблюдений, за период с 40-й по 43-ю недели преобладают штаммы гриппа A(H3N2). На сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 47,7 млн граждан - это 32,3% населения страны", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор информирует, сделать прививку от гриппа рекомендуется до начала подъема заболеваемости: как правило, рост случаев гриппа и ОРВИ наблюдается в ноябре - декабре. Прививаться необходимо ежегодно, вирусы гриппа постоянно мутируют, появляются измененные и новые штаммы. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений.

Прививки в первую очередь рекомендуются людям с заболеваниями легких, сердечно сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. В группе риска также дети, пожилые и беременные. Для получения прививки против гриппа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.