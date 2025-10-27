Эксперт Язев: комету 3I/ATLAS можно увидеть только в профессиональные телескопы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Межзвездную комету 3I/ATLAS, которая в ночь на 29 октября подойдет к Солнцу на минимальное расстояние в 210 млн км, можно будет увидеть только в профессиональные телескопы. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Объект будет проходить недалеко от небесного экватора, поэтому увидеть его можно и с Северного, и с Южного полушарий Земли. Однако яркость этой кометы очень слабая - около 11-12 звездных величин. "Поэтому нет смысла ее наблюдать: нужны большие профессиональные телескопы, это не для любителей", - пояснил Язев.

В день максимального сближения с Солнцем комета 3I/ATLAS не будет видна с Земли, так как двигается по дневному небу близко от светила, также предупредил он.

"На ночное небо она выйдет только в начале ноября", - заключил ученый.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов Atlas, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.