Офтальмологи РФ приедут в Южную Осетию для проведения операций пациентам

Планируется, что в декабре российские специалисты проведут не менее 50 операций в условиях Республиканского многопрофильного медицинского центра республики

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 28 октября. /ТАСС/. Бригада российских офтальмологов приедет в Южную Осетию для проведения диагностики, лечения и операций пациентам на базе республиканского медцентра. Об этом сообщил министр здравоохранения Южной Осетии Сослан Наниев в ходе встречи с президентом республики Аланом Гаглоевым.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, Наниев доложил президенту о результатах участия в Международном медицинском конгрессе в Москве.

"Мне удалось договориться с одним из региональных министров здравоохранения о направлении в первой половине декабря офтальмологической бригады для диагностики и лечения пациентов с катарактой. Эта помощь крайне актуальна, поскольку на учете у нас остается около 400 человек, нуждающихся в операции", - сказал министр.

Он отметил, что в 2024 году для прохождения подобного лечения за пределы республики было направлено свыше 70 пациентов, в текущем - более 40. По словам главы Минздрава, планируется, что в декабре российские специалисты проведут не менее 50 операций в условиях Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии.

Президент поручил выделить необходимые средства для приобретения оборудования, отметив, что реализация проекта позволит значительно сократить число выездов граждан за медицинской помощью за рубеж.