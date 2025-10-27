В Вашингтоне восстановили памятник одному из генералов Конфедерации

Речь об Алберте Пайке

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Американское правительство восстановило в Вашингтоне памятник Алберту Пайку - одному из генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы).

Как заявило Министерство внутренних дел США, этот шаг соответствует обязанностям федеральных властей в рамках законодательства, направленного на сохранение исторического наследия, а также "недавним исполнительным указам" президента Дональда Трампа, которые предусматривали в том числе необходимость "восстановить ранее существовавшие статуи". В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов. По свидетельству средств массовой информации, памятник генералу Пайку вернула из хранилища на прежнее место в центре города близ Капитолийского холма Национальная парковая служба США.

Бронзовую статую Пайка повредили и сбросили с постамента в июне 2020 года участники массовых беспорядков и акций протеста против расового неравенства и непропорционального применения силы полицией, прокатившихся по США после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) при задержании был убит афроамериканец Джордж Флойд. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам тогда подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Как передает корреспондент ТАСС, демонстрантов около памятника нет, подступы к статуе закрыты временными ограждениями. Надпись на них гласит: "Подход закрыт. Идут историко-восстановительные работы". На месте работала съемочная группа одного из новостных американских телеканалов. Никакие дополнительные меры безопасности, по сути, не требуются, поскольку мемориал размещается недалеко от столичного полицейского управления, а также нескольких судов, находящихся под усиленной охраной.

Памятник был установлен в 1901 году. Пайк изображен не в военной форме, а в гражданской одежде. Монумент был создан по инициативе американских масонов. Пайк был одним из видных представителей этого движения.

Республиканец Трамп ранее публично заявлял, что выступает против переписывания или предания забвению отдельных эпизодов истории Соединенных Штатов. Делегат от столичного округа Колумбия в Палате представителей Конгресса демократка Элеанор Холмс-Нортон осудила решение федеральных властей восстановить монумент.