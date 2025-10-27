Депутат Колунов напомнил о нормах начисления повышенных пени за долг по ЖКУ

Такие пени не будут начислять до конца 2026 года, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут начислять гражданам до конца 2026 года. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия).

"Повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начислять до конца 2026 года. Напомню, еще в марте правительство продлило до конца 2026 года особый порядок начисления пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ", - сказал депутат.

Он отметил, что при расчете пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший на 27 февраля 2022 года. "Сделано это в целях поддержки наших граждан, так как расчет пеней за просрочку ЖКУ по нынешней ключевой ставке в 16,5%, а чуть раньше - вплоть до 21%, создал бы дополнительную финансовую нагрузку на россиян. Это социально важная мера поддержки", - сказал парламентарий.