Эксперт Машаров: нужно ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг

Деятельность нелегальных майнеров оказывает прямое влияние на экономическую безопасность России, пояснил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, специалист в области защиты от кибермошенничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нелегальных майнеров необходимо привлекать не только к административной, но и уголовной ответственности, так как их деятельность напрямую влияет на экономическую безопасность страны. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, эксперт в области защиты от кибермошенничества Евгений Машаров.

"Общественная палата выступает за скорейшее принятие законов о введении административной и уголовной ответственности за нелегальный майнинг. Многие компании продолжают работать вне правового поля, подключаются не по промышленным тарифам, выжигая наши электросети", - сказал Машаров.

Как он отметил, следует учесть, что официальные майнеры могут стать одним из элементов в создании инфраструктуры по развитию инструментов криптовалюты в нашей стране. "Но при этом необходимо оперативно и строго по закону наказывать тех, кто наживается на государственном имуществе, ресурсах и на нашем населении, при этом административная ответственность должна быть ощутимой, чтобы было неповадно в дальнейшем продолжать заниматься этой деятельностью, а уголовная ответственность должна быть комплексной, так как эта не только энергетическая, но и экономическая безопасность нашей страны", - сказал Машаров.

Он подчеркнул, что в случае внесения этих законопроектов ОП готова оперативно провести нулевые чтения документов, "чтобы были учтены мнения регионов, а также мнения людей, которые живут в тех регионах, где вместо обещанных майнерами построенных социальных объектов так и остались одни обещания".