Климатолог сравнил осеннюю погоду в Москве с субтропиками

Участились случаи засушливых и дождливых периодов в сентябре, а также опасных гололедно-изморозевых явлений в ноябре, отметил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Погода в Москве, в том числе осенью, все больше напоминает субтропический или тропический климат с учетом роста температуры, увеличения объема осадков и резких контрастов. Об этом заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"В последнее 10-летие осенние месяцы в Москве и [центральном] регионе характеризовались значительными контрастами температурного режима и осадков. Участились случаи с засушливыми и дождливыми периодами в сентябре, опасными гололедно-изморозевыми явлениями в ноябре", - отметил он.

По словам климатолога, за последние 34 года заметна тенденция незначительного, до 20 мм, уменьшения осадков. "Но на большем, 145-летнем периоде, количество осадков увеличилось приблизительно на 70 мм", - сказал он. "Глобальный рост температуры приближает климат центрального региона к тропическим и субтропическим условиям", - добавил Терешонок, отвечая на вопрос об изменении осенней погоды в Москве к 2050 и 2100 годам.

Наименьшее количество осадков наблюдалось осенью 1924 года (59 мм), наибольшее - осенью 1952 года (294 мм). Суточный максимум осадков осенью зафиксирован 19 сентября 1885 года (52 мм). Средняя осенняя температура в московском регионе с 1991 года выросла почти на 3 градуса - примерно с 4,5 до 7,3 градуса.

Субтропики - это природные пояса и климатические зоны Земли, расположенные в Северном и Южном полушариях между тропиками и умеренными широтами. В этих регионах, как правило, наблюдаются тропическое лето и нетропическая зима. Субтропики часто делят на аридные (засушливые), влажные и полувлажные. Как правило, в субтропиках средняя месячная температура летом выше 20 градусов, зимой - от 4 и выше. Возможны заморозки и небольшие, иногда до минус 10 градусов, морозы.