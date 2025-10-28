МВД: мошенники могут списать деньги через "ошибочный" перевод на карту

Если человек возвращает якобы по ошибке отправленную ему сумму с помощью "Мобильного перевода" или на "правильный" номер, та же сумма списывается с его счета

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мошенники списывают деньги с банковского счета под предлогом возврата якобы ошибочного зачисления средств с помощью услуги "Мобильный перевод" или терминала оплаты услуг. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, человеку приходит СМС-сообщение о поступлении денег на счет, переведенных с помощью услуги "Мобильный перевод" либо с терминала оплаты услуг. Затем ему звонит неизвестный и сообщает, что на счет ошибочно переведены деньги. Звонивший просит вернуть их обратно тем же "Мобильным переводом" либо перевести на "правильный" номер. После того как человек переводит указанную сумму, такая же сумма списывается с его счета.

В МВД рекомендуют в случае поступления просьб перевести якобы ошибочно переведенную сумму посоветовать звонившему с чеком о проведенной операции обратиться в отделение банка. Отговорка, что "чек потерян", скорее всего, свидетельствует о том, что общение ведет мошенник.