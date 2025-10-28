Эксперт РАНХиГС рассказала, какими будут пенсии к 2030 году при инфляции в 4-5%

К 2030 году средний размер пенсии может составить 33 тыс. рублей, сообщила Марина Солодовникова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Средний размер пенсий в России к 2030 году может составить около 33 тыс. рублей, если инфляция будет составлять около 4-5%. За последние пять лет средняя страховая пенсия по старости выросла на 10 тыс. рублей, сообщила ТАСС эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

"Если прогнозировать средний размер пенсии к 2030 году, исходя из поставленных целей для инфляции в 4-5%, можно предположить, что средний размер пенсии составит примерно 33 тыс. рублей", - сказала она.

Она напомнила, что страховые пенсии индексируются ежегодно в соответствии с официальными данными по уровню инфляции. "Так, за последние пять лет средняя страховая пенсия по старости в номинальном выражении увеличилась на 10 тыс. рублей. В 2015 году ее размер был 15 тыс. рублей" - отметила Солодовникова.