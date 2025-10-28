В Хабаровском крае два аэропорта временно закрыли из-за очистки ВПП

Аэропорт Хабаровск в штатном режиме отправляет и принимает рейсы

ХАБАРОВСК, 28 октября. /ТАСС/. Очистка взлетно-посадочной полосы стала причиной временного закрытия аэропортов Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале международного аэропорта Хабаровска.

"Аэропорт Хабаровск в штатном режиме отправляет и принимает рейсы. Аэропорт Советской Гавани закрыт до 17.00 (10:00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12.00 (5:00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по краю сообщали, что на востоке региона, в том числе в Советско-Гаванском районе, 27 и 28 октября ожидаются сильные осадки, отложение мокрого снега и усиление ветра до 18-23 м/с. 28 октября на побережье ветер может усилиться до 23-28 м/с.