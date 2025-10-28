На Камчатке продлили налоговые льготы для местных IT-компаний

Они действуют до 1 января 2031 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Действие налоговых льгот для аккредитованных камчатских IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, продлено еще на 5 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного собрания Камчатского края.

"Пониженная налоговая ставка IT-компаний в Камчатском крае реализуется на территории с 2022 года. Мерой воспользовались в 2022 году - 6 компаний, в 2023 году - 10, в 2024 году - 6. Принятый на 52-й сессии закон устанавливает новый период действия налоговой льготы - до 1 января 2031 года", - сообщила председатель законодательного собрания Ирина Унтилова, ее слова передает пресс-служба.

Уточняется, что по состоянию на 18 апреля 2025 года на территории региона было зарегистрировано 16 IT-компаний.