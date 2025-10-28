Глава Камчатки заявил о необходимости сервиса для оповещения о землетрясениях

Сервис должен оповещать граждан путем СМС, считает Владимир Солодов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Жители и гости Камчатки должны своевременно узнавать о произошедших землетрясениях, для этого властям края нужно создать сервис для оперативного информирования граждан. Об этом на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Нам приходят СМС-сообщения о погоде от МЧС. Я считаю, что граждан необходимо информировать и о произошедших землетрясениях очень оперативно путем СМС-сообщений, почти сразу после подземных толчков. Сколько баллов было, требуется эвакуация или нет - это важно знать быстро, нужно, чтобы такой сервис начал работать", - сказал Солодов.

Камчатский край находится в зоне высокой сейсмической субдукции. За сутки в регионе происходит несколько десятков землетрясений, большинство из которых не ощущаемые.