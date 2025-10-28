В Хабаровском крае возобновили проезд автобусов на участке трассы

Проезд автобусов по участку ранее приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий

ХАБАРОВСК, 28 октября. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов на участке федеральной трассы Хабаровск - Лидога - Ванино в Хабаровском крае вновь открыто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 09:30 (02:30 мск) введенное ранее ограничение для пассажирских автобусов снято", - говорится в сообщении.

Накануне в ведомстве сообщали, что проезд автобусов по участку с 397-го км по 533-й км приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в ГУ МЧС по краю сообщали, что на востоке региона 28 октября ожидаются сильные осадки, отложение мокрого снега и усиление ветра до 18-23 м/с. На побережье ветер может усилиться до 23-28 м/с.