Прилепин считает, что участников СВО во власти должно быть больше

Их голос должен быть слышен, отмечает писатель

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин в интервью ТАСС выступил за увеличение представительства военнослужащих - участников специальной военной операции в российских органах власти. При этом он уточнил, что у них должна быть настоящая политическая сила.

"Нужен какой-то реальный, совокупный [политический] вес этих людей (участников СВО). Реальный какой-то вес, условно говоря, полтора министерства, полторы политические партии, три губернатора, два полномочных представителя президента и 36 мэров. Вот это уже вес. У нас тысяча городов, 36 мэров - это не очень много, понимаете? Но это больше, чем один. Я же не прошу 500. И партий у нас чуть больше, чем пять. Тоже не говорю, чтобы их возглавили участники СВО. Но это должно быть заметно. Их голос должен быть слышен. Не должно быть каких-то два генерала, которые выступают по радио где-нибудь, и еще там один имеющий право голоса какой-нибудь полевой командир", - сказал он.

По мнению Прилепина, у участников спецоперации сейчас нет своего политического и медийного представителя. Он указал, что на данный момент эту роль частично выполняет президент России, который хочет, чтобы военнослужащие принимали участие в политической жизни страны.

Ранее Захар Прилепин в интервью ТАСС заявил, что хотел бы провести в Государственную думу ряд офицеров - участников СВО. Он подчеркнул, что в России есть достаточное количество блистательно показавших себя офицеров, которых можно инкорпорировать в органы власти.