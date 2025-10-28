Число зараженных гепатитом в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167

Работа следственных органов продолжается, отметил губернатор Владимир Солодов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, выросло с 50 до 167. Об этом на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ сообщил губернатор Владимир Солодов.

В январе 2025 года на Камчатке началось эпидемиологическое расследование по факту заражения людей формами вирусного гепатита В и С в Камчатском краевом онкологическом диспансере. Тогда сообщалось о заражении не менее 50 человек, все они делали КТ с контрастированием. По предварительным данным, именно в кабинете КТ находится очаг заражения. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

"По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором. Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем, или по крайней мере в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний", - сказал Солодов.

Он отметил, что ситуация в онкодиспансере сложилась крайне болезненная. После выявления очага заражения был отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки, также были приняты дисциплинарные меры в адрес руководителя медучреждения и его заместителя.

"Что касается основного источника и причины заражения, то здесь работа следственных органов продолжается. <…> Все необходимое содействие оказывается. Здесь расследования не всегда происходят мгновенно. <…> Одновременно завершается расследование Роспотребнадзора. Там тоже свои предписанные законодательные процедуры, в том числе генетические анализы, которые достоверно должны причинно-следственную связь установить", - добавил губернатор.