ВС не счел нарушением передачу данных об умерших ритуальщикам за деньги

Судмедэксперта, который продавал информацию о недавно умерших гражданах, признали невиновным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Верховный суд России признал невиновным судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова, который за деньги передавал представителям ритуальных служб личные данные недавно умерших людей. Об этом сказано в тексте определения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Судебная коллегия Верховного суда определила приговор Ленинского районного суда Саранска Республики Мордовия, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия и определение судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в отношении Таганова Михаила Николаевича отменить, уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в действиях Таганова М. Н. состава преступления. Признать за Тагановым М. Н. право на реабилитацию. Освободить Таганова М. Н. из-под стражи", - сказано в документе.

Согласно материалам дела, с августа 2019 года по начало января 2023 года Таганов работал судебно-медицинским экспертом саранского судебно-биологического отделения Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы (РБСМЭ), совмещая при этом должность дежурного врача-судмедэксперта судебно-медицинского отделения исследования трупов РБСМЭ. Он получил от представителей ритуальных агентств 625,1 тыс. рублей за предоставление информации о фактах смерти граждан, их персональных данных и местах нахождения трупов. Его действия были квалифицированы по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

В феврале 2024 года суд первой инстанции признал Таганова виновным в четырех эпизодах преступления и приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в ИК строгого режима. Затем апелляция изменила приговор, переквалифицировав действия осужденного на ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и назначила ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении. Кассация с этим согласилась. Защита осужденного подала жалобу в Верховный суд.

Высшая инстанция предыдущие решения отменила. По мнению Верховного суда, у Таганова отсутствовали организационно-распорядительные полномочия, он не занимал руководящую должность, то есть он был простым специалистом, а потому возбуждение в отношении него дела по статье о взятке некорректно. В свою очередь, апелляция не указала, в чем именно выражалась существенность нарушения Тагановым прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества или государства. По этим основаниям суд отменил обвинительный приговор судмедэксперту.