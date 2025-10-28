На Камчатке прорабатывают вопрос о запуске субсидированных рейсов в Забайкалье

Это позволит снять социальную напряженность в связи с дефицитом авиабилетов с полуострова в пиковый сезон, сообщил губернатор Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Работа по запуску прямых субсидированных рейсов с Камчатки в Читу ведется в регионе, что позволит снять социальную напряженность в связи с дефицитом авиабилетов с полуострова в пиковый сезон. Об этом на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Проблемы с приобретением билетов действительно есть - сейчас это связано в первую очередь с осенними каникулами. Для снижения социальной напряженности по нашей просьбе "Аэрофлот" заменил борты [на самолеты] с большим количеством мест эконом-класса, также проводится работа по запуску дополнительных рейсов в Москву с посадкой в Красноярске. Кроме этого, мы работаем над запусков прямых субсидированных рейсов в Читу, чтобы эту напряженность, в связи с нехваткой билетов в пиковый период, снизить", - сказал Солодов.

По его словам, регион работает и над запуском прямых рейсов с Камчатки в Китай. Они могут появиться уже в 2026 году, выполнять их будет китайских перевозчик.

Пассажирские перевозки с Камчатки выполняются только самолетами, в пиковые периоды стоимость билетов из Петропавловска-Камчатского в Москву при отсутствии субсидированных для пассажиров экономического класса достигает 100 тысяч рублей в одну сторону.