На Камчатке утвердили почетные звания поселка и села воинской доблести

Награду будут получать населенные пункты с большим числом жителей - участников спецоперации

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Почетные звания "Поселок воинской доблести" и "Село воинской доблести" утвердили на Камчатке. Награду будут получать населенные пункты с большим числом жителей - участников спецоперации, сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного собрания Камчатского края.

"28 октября 2025 года на 52 й сессии Законодательного Собрания Камчатского края принят закон "О почетных званиях Камчатского края "Поселок воинской доблести" и "Село воинской доблести". Законопроект инициирован главой региона [Владимиром Солодовым] и направлен на увековечение подвига жителей населенных пунктов Камчатского края, проявивших героизм, мужество и отвагу при защите Отечества в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Почетные звания будут присваивать населенным пунктам Камчатского края, в которых 15 и более процентов мужчин в возрасте от 18 до 65 лет принимают или принимали участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, или выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

При присвоении такого звания селу или поселку губернатор Камчатского края в торжественной обстановке будет вручать главе муниципального образования свидетельство и памятный знак. Первым награду получит село Седанка Тигильского округа.