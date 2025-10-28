Такаити и Трамп задержали начало переговоров из-за просмотра бейсбола

За американский клуб "Лос-Анджелес Доджерс" играет Сёхэй Отани из Японии

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити принесла извинение членам японской и американской делегации, а также журналистам за задержку начала переговоров с президентом США Дональдом Трампом, объяснив ее тем, что они вместе смотрели телевизионную трансляцию бейсбольного матча.

"Простите пожалуйста, что задержались с началом. Мы сейчас в комнате президента Трампа смотрели бейсбол. "Доджерс" ведут со счетом 1:0", - улыбаясь, сказала она. Трамп также встретил улыбкой слова Такаити.

За американский бейсбольный клуб "Лос-Анджелес Доджерс" играет японец Сёхэй Отани. Подписанный им в 2023 году 10-летний контракт с клубом на сумму $700 млн стал рекордным за всю историю этого вида спорта.

Новый премьер Японии Санаэ Такаити, вступившая в должность 21 октября, неоднократно подчеркивала, что намеревается выстроить дружеские и доверительные отношения с президентом Дональдом Трампом. Такаити - она из ближайших соратников экс-премьера Синдзо Абэ, убитого в 2022 году, у которого сложились очень дружеские отношения с Трампом. Сам Трамп перед переговорами с Такаити подчеркнул, что Абэ всегда очень высоко отзывался о ней.