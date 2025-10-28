На Камчатке до конца года расширят жилищную программу для медиков

Выплату на аренду жилья смогут получать не только приезжие специалисты, но и медики с местной пропиской, отметил губернатор Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Жилищная программа для медиков на Камчатке будет расширена до конца 2025 года - благодаря изменениям выплату в размере 30 тыс. рублей на аренду жилья смогут получать не только приезжие специалисты, но и медики с местной пропиской. Об этом на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ сообщил губернатор Владимир Солодов.

"До конца года эти изменения в региональную программу будут внесены. Ежемесячную выплату смогут получить медики с камчатской пропиской, а не только приезжие, как это было ранее. Направить деньги можно будет на аренду жилья или на ипотечные выплаты. В случае, если правом на выплату могут воспользоваться супруги-медики - эти выплаты будут суммироваться", - сказал губернатор Камчатки.

Как сообщили ТАСС в краевом Минздраве, данной жилищной мерой поддержки с момента ее введения уже воспользовались порядка 300 медиков, подавляющее число из которых проживает в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Еще более 300 специалистов живут в служебных квартирах.