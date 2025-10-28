Стоимость патента для иностранцев на Камчатке вырастет до 13,8 тыс. рублей

Подорожание будет действовать с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Патент для иностранных работников на Камчатке с 2026 года подорожает с 9 тыс. до 13,8 тыс. рублей. Соответствующий закон приняли депутаты регионального Заксобрания, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

"Было решено повысить региональный коэффициент, применяемый при расчете стоимости патента для иностранных работников, с 2,9 до 4,1. В результате в 2026 году стоимость патента увеличится с 9 027 до 13 776 рублей. Изменения были внесены в закон "О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас налог на доходы граждан РФ в Камчатском крае составляет в среднем 17 тыс. рублей в год, тогда как патент для работающих иностранцев - около 9 тыс. рублей. Повышение коэффициента позволит сделать налоговую нагрузку равнонапряженной. Это также поможет увеличить собственные доходы региона, бюджет дополнительно получит 300 млн рублей.