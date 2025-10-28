Суд счел незаконным размещение объявлений о сдаче жилья только для мусульман

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно людям, исповедующим ислам. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет по электронным адресам (далее следуют ссылки на объявления в телеграм-канале, признанные незаконными - прим. ТАСС) информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению", - сказано в документе.

Как говорится в материалах дела, в тематическом телеграм-канале были размещены две публикации. В одной из них содержалось объявление о сдаче однокомнатной квартиры у метро "Щелковская", в тексте подчеркивалось, что недвижимость сдается исключительно для мусульман. В другой публикации предлагалось арендовать дом в деревне Дроздово под Москвой с пометкой "сдается мусульманам". Сам телеграм-канал при этом открытый, ознакомиться с его содержанием может любой пользователь интернета.

Оба этих поста обнаружила прокуратура в ходе мониторинга сети. В надзорном ведомстве сочли предложения об аренде недвижимости исключительно для мусульман дискриминацией по религиозному признаку. Прокуратура подала административный иск с требованием заблокировать объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной.

Суд требования надзорного ведомства поддержал.