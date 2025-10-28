Государству возвратили 60 га берега Красноярского водохранилища

Земельный участок помогла вернуть прокуратура

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Прокуратура вернула в пользу государства 60 га берега популярного места отдыха в Красноярском крае - Красноярского водохранилища. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

"Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что спорный земельный участок расположен в пределах поселка Анаш, в урочище "Залив Куллог" - живописном месте с выходом к воде и удобными береговыми линиями, привлекательными для отдыха. Однако выяснилось, что этот надел представляет собой часть акватории Красноярского водохранилища - объекта федеральной собственности и государственного водного фонда. <…> Решением суда земли рекреационного назначения Красноярского водохранилища исключены из частного владения и возвращены Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В 1995 году житель Новоселовского района Красноярского края получил право общей собственности на пашни и сенокосы в районе водохранилища. Позднее часть участка была оформлена в его собственность. "Однако при регистрации прав не учтено, что земли, относящиеся к водному фонду, не могут находиться в частной собственности и предназначены исключительно для общего пользования граждан. Прокурор обратился в суд с требованием признать за гражданином отсутствие права собственности на участок. Суд поддержал позицию надзорного органа", - пояснили в ведомстве.

Красноярское водохранилище образовалось в 1960-1970 годах при строительстве плотины Красноярской ГЭС. Водохранилище расположено с юга на север в долине реки Енисей и является одним из самых живописных мест в регионе.