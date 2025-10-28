В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 8 градусов

Атмосферное давление в столице составит 737 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 8 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 6-8 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов, местами пройдет дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.