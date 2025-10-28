Восстановление церкви Сергия Радонежского в Тверской области начнут в 2026 году

В ноябре уникальный памятник деревянного зодчества XIX века законсервируют, рассказал благочинный Максатихинского округа Бежецкой епархии протоиерей Виталий Мартынюк

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 28 октября. /ТАСС/. Восстановление деревянной церкви Сергия Радонежского в селе Пестово Лесного района Тверской области, которая обрушилась в сентябре, планируют начать весной будущего года. В ноябре уникальный памятник деревянного зодчества XIX века будет законсервирован, рассказал ТАСС благочинный Максатихинского округа Бежецкой епархии протоиерей Виталий Мартынюк.

"Есть компания, которая занимается реставрацией и консервацией зданий и храмов. У нас с ними пока устная договоренность, что с 1 ноября они начинают расчищать завалы, собирать все, что уцелело, делать каркас, чтобы накрыть и сохранить то, что осталось. А с весны начнут восстанавливать потихонечку. Мы занимаемся плотно этим делом", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 10 сентября в деревне Пестово Лесного района Тверской области обрушилась часть деревянной церкви Сергия Радонежского, построенной в 1881 году на месте более древней Никольской церкви. По своей композиции она принадлежит к типу ярусных церквей "восьмерик на четверике" с трапезной и колокольней, который был широко распространен в России в конце XVII века.

По словам протоиерея, ранее предпринимались попытки сохранить этот храм. "Храм мы пытались реставрировать: подняли фундамент, нижние венцы, которые совсем сгнили. Мы их поменяли, подвели кирпичный фундамент. <…> Это все прекратилось, потому что сами можете представить, какое это здание, сколько нужно было средств потратить", - добавил собеседник агентства.

Внутри храм был оштукатурен, на стенах сохранились росписи. Роспись выполнена в самом конце XIX - первой трети XX веков крестьянской мастерской в традициях народного искусства, далекого от академических канонов.