Камчатский краевой театр кукол планируют достроить в 2026 году

Строительство объекта ведется с 2014 года, отметил губернатор Владимир Солодов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Камчатский краевой театр кукол, строительство которого ведется в регионе с 2014 года, а сроки сдачи переносились несколько раз, будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Об этом на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Сложности [с завершением строительства] связаны с тем, что любой долгострой часто сложнее организационно достроить, чем построить новый, но одновременно с тем здание уже стоит. Есть уверенность, что в следующем году он будет достроен, <…> подрядчик справляется, и сомнений в том, что в следующем году он будет сдан - нет, мы его достроим", - сказал губернатор Камчатки.

Камчатский театр кукол является одним из самых известных в крае долгостроев, сроки сдачи объекта переносились несколько раз. В марте 2024 года инспекция стройнадзора выявила серьезные нарушения при строительстве объекта, подрядчик по решению суда был оштрафован.