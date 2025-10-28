С "Ангары" потребовали компенсацию после крушения Ан-24 под Тындой

В арбитражный суд Иркутской области о взыскании 535 тыс. рублей за повреждение леса обратилось Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в арбитражный суд Иркутской области о взыскании 535 тыс. рублей за повреждение леса после крушения самолета Ан-24 под городом Тында в Приамурье. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к АО "Авиакомпания "Ангара" с требованием о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолета АН-24 на территории лесного участка <…> Тындинского лесничества, в размере 535 тыс. рублей", - говорится в материалах дела. Исковое заявление принято к производству. Дата судебного заседания пока не назначена.

27 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок, компания не сможет выполнять рейсы с 5 ноября. В ведомстве уточнили, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Ранее Росавиация аннулировала также сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) "Ангара" по итогам внеплановой проверки после катастрофы, а также сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Возбуждено уголовное дело. Специалистами рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов.