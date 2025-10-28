На Северо-Западе России прогнозируют дожди и температуру до плюс 11

В северных районах Республики Коми и Ненецкого автономного ночью подморозит до минус 9 градусов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Дождливая, но теплая погода прогнозируется во вторник во многих регионах Северо-Западного федерального округа. Почти повсеместно прогнозируются плюсовые температуры и днем и ночью, за исключением северных районов Республики Коми и Ненецкого автономного округа, где ночью подморозит до минус 9 градусов, сообщили синоптики регионов.

По информации Севгидромета, 28 октября в Архангельской области будет облачно с прояснениями, дожди, температура ночью 0 - плюс 5, днем плюс 2 - плюс 7 градусов. В Ненецком автономном округе снег с дождем, гололед, ночью и утром местами туман. Ночью при прояснениях подморозит до минус 9 градусов, днем минус 1 - плюс 4.

Схожие погодные условия на крайнем северо-востоке Республики Коми: до 3-8 градусов мороза ночью, гололед, днем плюс 2 - минус 3 градуса. Повсеместно в регионе прогнозируются дожди с мокрым снегом, на юге республики во вторник днем до 3-5 градусов тепла.

В Карелии во вторник будет облачно, небольшие дожди и довольно тепло: температура ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - 3-8 градусов тепла, прогнозирует Карельский гидрометцентр. В Мурманской области тоже дождь, но прохладнее - не выше плюс 1 - плюс 6 днем.

В Вологодской области погоду во вторник начнет определять активный циклон с юга, к утру дожди усилятся. Ночная температура будет положительная - 4-6 градусов тепла, дневной прогрев составит всего 5-7 выше нуля. Наиболее интенсивные осадки пройдут в восточной половине области, ближе к центру циклона.

Жителей Великого Новгорода ожидает ненастная, но довольно теплая погода, будет дождливо. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 3-7 градусов выше климатической нормы: ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем плюс 5 - плюс 10 градусов, южный умеренный ветер. Дождливый вторник ожидается и в Псковской области в сочетании с ветром до 8-13 м/с, температура в течение суток составит 4-9 градусов выше нуля. Теплее всего в Калининградской области: ночью до 8 градусов тепла, днем плюс 7 - плюс 11, но облачно с прояснениями, временами дожди.