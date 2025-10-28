Стартовала первая программа обучения для учителей на базе мегасайенс-установок

Программа включает три учебных модуля общим объемом 58 часов и охватывает теоретические основы синхротронных исследований и практические аспекты работы с современным оборудованием

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Первая в стране программа повышения квалификации учителей естественно-научных дисциплин, посвященная современным синхротронным исследованиям с применением установок класса "мегасайенс", началась в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения - Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 на конец 2025 года.

"Программа разработана Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) совместно с межвузовским консорциумом по взаимодействию с Центром коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ". Проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов отметил, что программа повышения квалификации по тематике мегасайенс разработана по запросу педагогического сообщества", - сообщили в пресс-службе.

НГТУ разрабатывает для установки высокотехнологичное научное оборудование, станцию "Инженерное материаловедение", а также занимается подготовкой как пользовательских, так и инженерных кадров. "Считаем запуск этой уникальной программы крайне своевременным: со следующего учебного года физика становится профильной дисциплиной по ряду направлений и специальностей высшего образования. Вузы и школы должны совместно работать над тем, чтобы количество ребят, проявляющих искренний интерес к физике, возрастало", - цитирует пресс-служба Чернова.

Программа включает три учебных модуля общим объемом 58 часов и охватывает как теоретические основы синхротронных исследований, так и практические аспекты работы с современным исследовательским оборудованием. Особое внимание будет уделено интеграции тематики СКИФ в школьные курсы физики, химии, биологии, математики, информатики и других предметов. Выпускными работами слушателей программы станут план-конспекты уроков по тематике синхротрона. Занятия будут проходить на базе НГТУ. В программе обучения - посещение слушателями СКИФ, Томского государственного педагогического университета и Томского политехнического университета. В числе лекторов - заместитель директора по научной работе Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, доктор физико-математических наук, академик РАН Евгений Левичев.