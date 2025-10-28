Ветераны СВО с инвалидностью получат преимущество в программе благоустройства

Подобную работу нужно начать во Владивостоке и затем распространить полученный опыт на все города и районы края, считает глава региона Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Дополнительные баллы при отборе заявок на участие в программе по благоустройству придомовых территорий "1000 дворов" в Приморском крае получат ветераны СВО с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"Получили ваше обращение о включении категории "участники СВО - инвалиды" в порядок отбора по программе "1000 дворов". Предложение хорошее. Нужно направить его в муниципалитеты. Они получают непосредственно денежные средства через наши министерства и далее распределяют их", - сказал глава региона Олег Кожемяко во время очередного приема граждан.

По его словам, подобную работу нужно начать во Владивостоке и затем распространить полученный опыт на все города и районы края.

"Мы хотим предложить следующий вариант. Максимальная сумма, которую может набрать заявка на программу "1000 дворов", - 150 баллов. Мы будем давать 30 баллов дополнительно тем домам, где есть собственники, получившие ранение на СВО. Это наша возможность их поддержать. Аналогично можно было бы поступить с ТОСами. И в первом, и во втором случае у таких домов будет преимущество при отборе на участие в программах по благоустройству. На наш взгляд, дома, которые пойдут по программе "1000 дворов" в 2026 году, уже могли бы использовать эту преференцию", - отметил мэр Владивостока Константин Шестаков.

Глава региона предложение о сроках одобрил и подчеркнул, что при благоустройстве придомовых территорий и ремонте самих домов, где живут участники СВО, следует особое внимание уделять тому, чтобы они были оборудованы всем необходимым для маломобильных граждан.