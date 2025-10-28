Монголия будет сотрудничать с ООН в борьбе с песчаными бурями

Эту проблему, в частности, обсудят в августе 2026 года, когда в Улан-Баторе пройдет конференция сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

УЛАН-БАТОР, 28 октября. /ТАСС/. Монголия начнет сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН), Китаем и Южной Кореей в борьбе с участившимися в последние годы сильными песчаными бурями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в монгольском министерстве окружающей среды.

"Участившиеся в последнее время песчаные бури из Монголии доходят до соседних стран и даже до Южной Кореи, вызывая опасное загрязнение воздуха. Поэтому в рамках проходящей в нашей стране Недели ООН наше министерство договорилось о сотрудничестве с этой международной организацией и соседними странами в борьбе с этим стихийным бедствием", - рассказали в природоохранном ведомстве.

По его информации, эта проблема будет обсуждаться и в августе 2026 года, когда в Улан-Баторе пройдет конференция сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Песчаные бури периодически обрушиваются на соседние с Монголией страны, особенно северные районы Китая. Иногда они доходят до Пекина, где объявляется высокий уровень опасности. В Россию циклон из Монголии принес пыль и грязь песчаных бурь в Амурскую область в марте 2024 года. Экологи предупреждают об опасном влиянии на здоровье человека загрязненного воздуха, в котором мельчайшие песчаные частицы смешиваются с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами.

Часть специалистов считает источниками пылевых бурь сильные ветры, приносящие массы мельчайшего песка. Но некоторые экологи предполагают, что такие бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.