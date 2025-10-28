Солодов рассказал о ситуации на авиарейсах после ухода "Витязь-Аэро"

Пассажиропоток не изменился, отметил губернатор Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток на внутренних авиарейсах на Камчатке не изменился после лишения лицензии компании "Витязь-Аэро", все социальные рейсы по полуострову были сохранены. Об этом на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ сообщил губернатор Владимир Солодов.

В 2024 году Росавиация аннулировала сертификат "Витязь-Аэро" для выполнения коммерческих воздушных перевозок без права восстановления. Это произошло после авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 в августе 2024 года, в которой погибло 22 человека. При этом авиаперевозчик выполнял большинство перелетов по Камчатке, в том числе и субсидированных в удаленные села региона.

"Весь объем социальных перевозок был обеспечен в полном объеме, и мы не допустили снижения пассажиропотока, в том числе и в части туристических заявок - все они были обслужены. <...> Существенной перестройки авиамаршрутов также не произошло", - сказал губернатор Камчатки.

По его словам, туроператоры региона активно развивают наземные туристические маршруты, так как спрос на вертолетные перевозки снижается из-за дороговизны. "Все меньше туристов могут себе позволить вертолетные перевозки - они стали очень дорогими. Есть в этом и плюс, так как все больше расширяется наземная доступность турмаршрутов", - сказал губернатор Камчатки.