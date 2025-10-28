В Донбассе выпало рекордное количество осадков

Показатель составил 41 мм при месячной норме 27 мм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рекордное количество осадков выпало в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице Донбасса побит абсолютный суточный рекорд осадков за всю историю метеонаблюдений для всего октября. Прежний рекорд держался с 1960 года, когда в осадкомер города попало 39 мм", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Донецке выпал 41 мм осадков при месячной норме 27 мм.

В настоящее время в Москве за минувшие сутки выпало 8 мм осадков. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Коломне - 16 мм.