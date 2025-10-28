В Думе хотят вернуться к идее постройки метро в городах-миллионниках

В совокупности в таких городах проживает около 25% населения страны, отметил зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Советскую программу строительства метро в городах, население которых превышает 1 млн человек, предложил возобновить зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ (фракция "Справедливая Россия - За правду") Александр Аксененко. Соответствующее письмо он направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"В целях стратегического развития крупнейших городов РФ, обеспечения устойчивости их транспортной инфраструктуры и повышения качества жизни населения представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возобновлении государственной программы строительства метрополитенов в городах с численностью населения свыше одного миллиона человек по аналогии с практикой, применявшейся в советский период", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Аксененко отметил, что в РФ насчитывается 16 городов с численностью населения свыше 1 млн человек. Совокупно это порядка 25% общего населения страны. "Однако транспортная инфраструктура большей части таких городов не соответствует потребностям и нагрузке, вызванной масштабами урбанизации, внутренней миграции и возросшей автомобилизации, метро есть только в семи", - пояснил депутат.

Он отметил, что с начала 1990-х годов, за исключением Казани, ни один новый метрополитен в стране не был введен в эксплуатацию, несмотря на объективную потребность. "В частности, в Новосибирске за 13 лет - с 1979 по 1992 год - было открыто 10 станций метро, а потом за 33 года - с 1992 по 2025 год - только 4 станции. Пассажиропоток при этом значительно вырос и достиг 86,1 млн человек", - добавил Аксененко.

По мнению депутата, реализация комплексной федеральной программы строительства метрополитенов способна кардинальным образом снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. "Опыт мегаполисов подтверждает, что метрополитен способствует разгрузке улично-дорожной сети, снижению уровня загрязнений, улучшению логистики и оперативности доставки товаров и услуг. Дополнительно метростроение формирует заказ на продукцию машиностроения, стройматериалов, электроники, создает рабочие места и повышает инвестиционную привлекательность городов", - убежден он.