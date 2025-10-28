ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке для людей с нарушением слуха

Они проводятся в пилотном режиме в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по московскому времени, их длительность может составлять до одного часа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ начал предоставлять клиентам с нарушениями слуха видеоконсультации на русском жестовом языке. Новый сервис позволяет в онлайн-режиме получать консультации по банковским продуктам и услугам, сообщила ТАСС пресс-служба кредитной организации.

"Для записи на консультацию необходимо зайти в блок "Клиентам с нарушением слуха" на сайте ВТБ в разделе "Людям с инвалидностью" и перейти на страницу регистрации. После заполнения короткой формы клиент получает письмо с подтверждением и ссылкой для подключения к видеозвонку. Весь процесс записи занимает менее минуты", - сообщила пресс-служба ВТБ.

Видеоконсультации проводятся в пилотном режиме в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по московскому времени, их длительность может составлять до одного часа.

Общение с клиентами ведут сотрудники банка, для которых русский жестовый язык является родным в силу ежедневного общения с близкими с детства. Это обеспечивает максимальную понятность и комфорт процесса видеоконсультации для всех участников. Воспользоваться услугой могут все люди с нарушением слуха, независимо от того, являются ли они клиентами ВТБ.

В рамках видеоконсультаций можно получить ответы на вопросы по условиям обслуживания дебетовых и кредитных карт, начислению кешбэка, переводу пенсий, оформлению накопительных счетов и вкладов, кредитованию, а также уточнить адреса и функции банкоматов, график работы и расположение офисов банка.