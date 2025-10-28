На участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск ограничили движение из-за непогоды

Ограничение будет действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе с 817-го по 846-й км временно ограниченно из-за непогоды. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск с 817-го по 846-й км введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств. Данное ограничение будет действовать до приведения проезжей части в нормативное состояние", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Югре во вторник, 28 октября, переменная облачность, мокрый снег и дождь, ветер до 18 м/ с. Днем ожидается небольшое потепление.