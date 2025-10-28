В России издали первое учебно-методическое пособие по педагогике впечатлений

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Первое в РФ учебно-методическое пособие по педагогике впечатлений издано в Новосибирске. Возглавил авторский коллектив кандидат психологических наук, председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

Педагогика впечатлений рассматривается авторами как новая отрасль педагогики и часть культурной и образовательной системы общества, закрепленная в виде особой модели организации различных видов социально-ободряемого досуга детей, подростков и молодежи.

"Мы отметили, что тема педагогики впечатлений в науке совершенно не разработана, хотя такое понятие существует. Так возникла идея написания монографии в виде очерков, эта книга была написана и хорошо была принята педагогическим сообществом, но педагоги-практики, которые работают в сфере детского отдыха, отметили, что помимо теории необходимо систематизировать и практические методы. В итоге появилось инструментальное учебно-методическое пособие по педагогике впечатлений", - рассказал ТАСС Данилков.

Глава о педагогике впечатлений как учебном предмете в пособии написана кандидатом педагогических наук, доцентом Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова Светланой Щекиной (Архангельск). В этом университете действует единственная на сегодняшний день в России магистратура по педагогике впечатлений.

"Задача нашей психики - сформировать картину мира, в психологии изучение этой картины обычно заканчивалось формированием образов среды, человека, отношений, педагогика впечатлений идет дальше и рассматривает как итог формирование эмоциональной окраски этих образов, возникновение у человека впечатлений об этой картине сознания, - заключил Данилков.

О педагогике впечатлений

Педагогика впечатлений - это концепция в педагогике, которая ставит во главу угла эмоциональное воздействие, яркость и глубину переживаний учеников, используя их для формирования личности, развития интереса и улучшения усвоения знаний. Этот подход акцентирует внимание на том, чтобы сделать обучение запоминающимся, личностно значимым и вызывающим сильные положительные эмоции, что способствует более глубокому вовлечению и развитию. Пособие предназначено для классных руководителей, педагогов дополнительного образования, вожатых, аниматоров, игро-практиков. Авторский коллектив планирует продолжать работу в данном направлении.