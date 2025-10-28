Глава Росмолодежи назвал номинантов молодежной столицы России - 2026

Ими стали Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Номинантами на звание молодежной столицы России - 2026 стали шесть городов, сообщил в своем Telegram-канале глава Росмолодежи Григорий Гуров.

"По итогам экспертной оценки номинантами на звание молодежной столицы России - 2026 стали шесть городов - Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск", - написал Гуров.

Также, по его словам, еще шесть городов поборются за звание "Город молодежи", которое присуждается впервые. "Это специальная номинация для малых городов, которые, не являясь региональными столицами, создают множество возможностей для молодых", - отметил глава агентства. В финал вышли Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.

"Поздравляем всех финалистов! Совсем скоро вы сможете познакомиться с ними ближе, а уже в декабре стартует народное голосование - каждый сможет поддержать любимый город", - заключил Гуров.