МВД рассказало, как мошенники пользуются темой распродаж

Злоумышленники обманывают людей через поддельные интернет-магазины крупных брендов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мошенники обманывают людей через поддельные интернет-магазины крупных магазинов, используя тему распродаж, в том числе во время "черной пятницы". Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Пока граждане и бизнес строят свои планы на ноябрьские распродажи, мошенники уже начали свою "работу". Они в совершенстве копируют все приемы легальных компаний: создают яркие сайты с брендовыми названиями ("Распродажа", "Скидки", "Black Friday Sale"), используют агрессивную рекламу в соцсетях и создают иллюзию невероятно низких цен", - сказали в управлении.

В МВД предупредили, что можно столкнуться с поддельными интернет-магазинами крупных брендов. "Сайты копируют дизайн официальных площадок, предлагают скидки до 90%, принимают оплату заранее", - пояснили в киберполиции.

Кроме того, мошенники используют фишинговые ресурсы. "Ссылки на "распродажи" приходят через рассылки, мессенджеры или соцсети. Переход по ним ведет на поддельные формы оплаты, где злоумышленники собирают данные карт", - подчеркнули в МВД. Также аферисты используют тему розыгрышей с оплатой налога или пошлины, когда жертве сообщают о выигрыше крупного приза, но требуют "внести обязательный платеж", и звонки от поддельных курьеров. "Под видом уточнения адреса доставки мошенники просят продиктовать коды из SMS, чтобы получить доступ к банковским счетам или мессенджерам", - подытожили в УБК.