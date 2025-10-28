Школьников предупредили о схеме мошенников с просьбой скинуть геолокацию

Затем злоумышленники присылают видео якобы от ВСУ с обещанием ракетного удара по полученным координатам, а после с жертвой связывается "сотрудник российских спецслужб", который угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Зарубежные мошенники обманывают школьников в мессенджере, используя сервис знакомств и отправляя просьбу сбросить геолокацию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем". С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что предложение прислать данные геолокации известного места в городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств. Это делается якобы для будущей личной встречи. "Сразу после отправки координат на телефон приходит видеофайл. В нем человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники", - рассказала она. По словам, представителя МВД РФ, затем поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб. Он угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта.

"Псевдосотрудник требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру. Одним словом, начинается обычная работа мошенников из украинских кол-центров", - подытожила Волк.

В МВД в связи с распространением этой схемы мошенничества напомнили, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными, не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов. "Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Помните: сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. И уж точно не будут запугивать и угрожать", - отметила Волк, призвав блокировать таких людей и не вступать с ними в разговоры.