Rambler&Co: почти половина россиян хотят жить отдельно от взрослых детей

Еще 26% выбирают вариант "недалеко, но с уважением к личным границам"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Почти половина (47%) россиян считают наиболее приемлемым в отношениях со взрослыми детьми формат "жить отдельно, но видеться часто". Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в ТАСС.

Согласно данным исследования, 40% опрошенных выступают против совместного проживания взрослых детей с родителями. Из них 26% уверены, что взрослый человек должен жить отдельно, а 14% считают такой вариант допустимым лишь на время, пока человек "встает на ноги". При этом 31% респондентов относятся к совместному проживанию нормально, если всем комфортно, а 29% допускают подобное из-за сложных обстоятельств, таких как болезнь или финансовые проблемы.

Главной причиной трудностей с сепарацией 59% участников назвали отсутствие жилья и нехватку дохода. Ещё 21% отметили, что многим просто удобно не менять привычный уклад, 10% связывают это с привычкой к родительской заботе, 8% - с психологической созависимостью и 2% - с чувством вины перед родителями. В то же время 30% полагают, что все зависит от того, помогает ли взрослый человек родителям и ведет ли хозяйство. Для 29% важно, чтобы решение было обоюдным, а 21% считают главным условием личные границы и свободу. Но пятая часть (20%) уверены, что самостоятельность возможна только при раздельной жизни.

На вмешательство старшего поколения в личную жизнь детей большинство смотрят сдержанно: 41% говорят, что всё зависит от формы, еще 27% считают подобное вмешательство недопустимым, 20% одобряют лишь советы, расценивая их как полезный опыт, а 12% не видят в этом ничего плохого, если семья близка.

Идеальной моделью отношений с родителями 47% россиян считают формат "живем раздельно, но видимся часто". Еще 26% выбирают вариант "недалеко, но с уважением к личным границам", 17% устраивает редкое общение без давления, а 10% комфортно делить быт под одной крышей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 23 октября 2025 года, охват составил 105 696 интернет-пользователей.