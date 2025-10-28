Уэнсдей назвали самой популярной у россиян героиней хорроров

На втором месте - Пеннивайз из вселенной Стивена Кинга "Оно", сообщает KION и "Медиалогия"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Уэнсдей Адамс, Пеннивайз и Фредди Крюгер стали самыми популярными персонажами, которыми интересовались россияне в преддверии Хэллоуина. Это следует из данных исследования KION и "Медиалогии".

"В период с 1 сентября по 20 октября 2025 года аналитики насчитали свыше 100 тысяч запросов в соцсетях, связанных с культовыми монстрами и хоррор-персонажами, а также с различными фобиями - от страха смерти до боязни пауков. Эти два пласта отражают современное восприятие ужаса: люди изучают собственные глубинные страхи и в то же время любят наряжаться любимыми героями из жутких фильмов", - рассказали ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы.

Больше всего внимания перед Хэллоуином получила Уэнсдей, героиня франшизы "Семейка Аддамс" и сериала "Уэнсдей" - запросы о ней насчитывают 28,3 тыс. сообщений. На втором месте - Пеннивайз из вселенной Стивена Кинга "Оно" (20,5 тыс. сообщений), замыкает тройку Фредди Крюгер из "Кошмара на улице Вязов" (17,4 тыс. сообщений). Также в списке оказались Джейсон Вурхиз из "Пятницы, 13-е", Майкл Майерс из "Хэллоуина", Призрачное лицо из "Крика", Валак из "Заклятия 2", Клоун Арт из "Ужасающего", Кукла Чаки, Аннабель, Кукла Билли из "Пилы" и Самара из "Звонка", которую упоминали 272 раза.

Как отметили в пресс-службе KION, пользователи также часто ищут объяснения собственных фобий. Лидером по числу упоминаний стала танатофобия - страх смерти (45,6 тыс. сообщений). Далее идут: акрофобия - страх высоты (14,7 тыс.), арахнофобия - боязнь пауков (6,0 тыс.), аэрофобия - страх полетов (3,9 тыс.), кинофобия - страх собак (3,6 тыс.) и талассофобия - страх глубины (1,7 тыс.). Менее тысячи запросов набрали трипанофобия - страх уколов, астрафобия - страх грома и молнии и офидиофобия - страх змей.