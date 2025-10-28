Кабмин выделил около 1,3 млрд рублей на восстановление жилья жителей ЛНР

С помощью финансирования гражданам предоставят выплаты на приобретение или строительство новых квартир и домов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении около 1,3 млрд рублей из резервного фонда правительства на оказание социальной поддержки жителям Луганской Народной Республики, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий. Документ опубликован на сайте правительства.

"Около 1,3 млрд рублей будет дополнительно направлено Луганской Народной Республике на оказание социальной поддержки гражданам, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий", - говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что с помощью финансирования гражданам предоставят выплаты на приобретение или строительство нового жилья.