В поселке на Камчатке зафиксировали ураганный ветер с порывами до 42 м/с

Штормовое предупреждение сохранится до 07:00 мск 29 октября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Юг Камчатки находится под влиянием Охотоморского циклона. Максимальный ветер с порывами до 42 м/с зафиксирован в поселке Озерновский Усть-Большерецкого округа, сообщила ТАСС синоптик Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Рудакова.

"За сегодняшнюю ночь в Петропавловске-Камчатском выпало 0,8 мм осадков, днем снег продолжался. По городу максимальный порыв ветра достигал 21 м/с. По югу у нас максимальный ветер зафиксирован на метеостанции Озерная (поселок Озерновский - прим. ТАСС), были порывы 42 м/с", - сказала синоптик.

Она отметила, что сейчас в Петропавловске-Камчатском температура колеблется около 1 градуса тепла. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, штормовое предупреждение сохранится до 16:00 (07:00 мск) 29 октября.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 32,7 м/с способен приносить огромные разрушения - повреждать здания, вырывать деревья с корнем и уничтожать растительность. На море при этом исключительно плохая видимость, а высота волн достигает 20 и более метров.