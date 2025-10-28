За езду с выданными в 2025 году номерами без флага России грозит штраф

При этом новая норма не касается автомобилей, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Штраф в 500 рублей грозит водителям, которые ездят с выданными с 1 января 2025 года автомобильными номерами без флага России. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, 1 января 2025 года езда на автомобиле без российского триколора на государственном номере приравнена к управлению автомобилем с нестандартными номерами. В таком случае водитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

В РФ в 2025 году вступил в силу ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", согласно которому все номера автомобилей должны иметь изображение флага России. Он размещается в правом нижнем углу. Такое нововведение является обязательным для всех новых регистраций и перерегистраций транспортных средств.

При этом новая норма не касается автомобилей, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года. Если номера были получены до начала 2025 года как положено и соответствовали действующему стандарту, то это не является нарушением. Водителя не привлекут к ответственности за управление автомобилем с установленными на нем нестандартными знаками.